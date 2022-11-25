ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет "громко". В Бучанском районе сегодня будут слышать взрывы: причина

Новина українською →
Бучанский район, Пятница 25 ноября 2022 15:41
Будет "громко". В Бучанском районе сегодня будут слышать взрывы: причина Фото: в Бучанском районе сегодня будут слышать взрывы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В Бучанском районе сегодня, 25 ноября может быть громко. Жителям будут слышны взрывы в связи с уничтожением взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Сегодня, 25 ноября, с 15:00 до 16:00 на территории Бучанского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов. Из-за этого в общинах района могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности! В случае воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МВД предупредили, что разминирование в Киевской области займет годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Взрыв
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины