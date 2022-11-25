Будет "громко". В Бучанском районе сегодня будут слышать взрывы: причина
Фото: в Бучанском районе сегодня будут слышать взрывы (t.me/dsns_telegram)
В Бучанском районе сегодня, 25 ноября может быть громко. Жителям будут слышны взрывы в связи с уничтожением взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
"Сегодня, 25 ноября, с 15:00 до 16:00 на территории Бучанского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов. Из-за этого в общинах района могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности! В случае воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МВД предупредили, что разминирование в Киевской области займет годы.
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