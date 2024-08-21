Будет государство, будут спортсмены. Беленюк не драматизирует выезд юных атлетов за границу

Многократный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поделился соображениями по поводу спортивного будущего Украины в условиях оттока детей за пределы Украины во время войны.

Обладатель полного комплекта олимпийских наград оценил спортивный потенциал Украины. Бронзовый медалист Парижа-2024 уверен, что спортсмены будут продолжать расти и в условиях военного времени.

"Война точно не способствует развитию спорта в стране. Конечно, это насущная и серьезная проблема, но она зависит не столько от нас, сколько от России, которая вторглася на нашу территорию, а мы вынуждены защищать ее. Если будет государство, то будут и спортсмены. Просто уровень и возможности их будут определенным образом ограничены", – рассказал Беленюк.

По словам олимпийского чемпиона Токио, спортивная сфера оказалась в кризисной ситуации. Это связано и с инфраструктурными проблемами, и с оттоком тренеров. Вместе эти и другие факторы приведут к "проседанию" результатов украинцев. Впрочем, после победы и восстановления экономики, уверен Беленюк, возродится и спорт.

Жан Беленюк на Олимпийских играх

Украинец дебютировал на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда борец греко-римского стиля соперничал в весовой категории до 85 кг. Беленюк по пути к финалу одолел египтянина Саада, болгарина Байрякова и белоруса Гамзатова.

В финале соперником украинского борца стал россиянин Чакветадзе. Борьбы в решающей схватке не получилось – грузин с паспортом РФ разгромил Беленюка (9:2). Украинец вынужден был довольствоваться олимпийским "серебром".

На Игры-2020, которые из-за пандемии COVID перенесли на 2021 год, Беленюк приехал в статусе фаворита. В этот раз на пути в финал он победил серба Датунишвили, алжирца Азару и хорвата Гуклека.

Соперником в решающей схватке стал венгр Леринц. Теперь уже украинский борец одержал внешне легкую победу (5:1) и принес Украине единственное "золото" соревнований в Токио.

На Олимпиаде-2024 Беленюк дошел до полуфинала, где уступил иранцу Алирезе Мохмадипиани. В поединке за бронзовую медаль украинский борец разобрался с поляком Кулынычем, а после стычки официально завершил карьеру.