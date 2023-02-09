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Будапешт выдвинул условие для ратификации вступления Украины в ЕС

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Будапешт, Четверг 09 февраля 2023 13:14
Будапешт выдвинул условие для ратификации вступления Украины в ЕС Фото: Венгрия в принципе поддерживает вступление Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия в принципе поддерживает прием Украины в Европейский Союз, но сначала необходимо решить ряд "проблем", таких как украинские законы о языке и образовании.

Об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Magyar Hirlap.

По его словам, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье.

При этом Гуляш считает, вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".

"Самое главное, что мы всегда осуждали российскую агрессию, финансово поддерживали Украину и принимали беженцев. Позиция Венгрии специфична в одном отношении: мы не поставляем оружие из-за закарпатских венгров и не поддерживаем энергетические санкции, потому что они приносят больше вреда, чем пользы", - заявил министр тем, кто считает венгерское правительство пророссийским.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

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