ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов о рейде российских добровольцев: для нас это очень выгодно

Киев, Воскресенье 31 марта 2024 11:52
UA EN RU
Буданов о рейде российских добровольцев: для нас это очень выгодно Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден Украине. Такие действия отвлекают внимание врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Когда изменится ситуация больше на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", - сказал он.

Как объяснил Буданов, когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, российские добровольческие подразделения сделают свое дело.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, - ред.) пограничных рубежей", - отметил руководитель ГУР.

По мнению Буданов, пока российские добровольческие подразделения не смогут с оружием дойти до Москвы.

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, российские добровольцы наносили удары по Белгороду. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданских призывали эвакуироваться.

Как заявляли сами российские добровольцы, конечная цель операций заключается в ликвидации путинского режима в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Война в Украине Белгород
NEWS
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России