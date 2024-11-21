ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Буданов поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Украина, Киев, Четверг 21 ноября 2024 14:13
UA EN RU
Буданов поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы Фото: Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Глава ГУР отмечает, что сегодня наша страна вспоминает важные для истории Оранжевую революцию и Революцию Достоинства, а также их творцов – граждан Украины. Он отмечает, что ни одна идея в мире не может жить, если нет людей, способных бороться за эти идеалы.

"Нация, которая мечтает, но не действует – в конце концов исчезает с лица Земли", – отмечает Буданов.

Он обращает внимание на то, что и в 2004, и в 2013-2014 годах украинцы защищали ценности демократии и свободы, наше право на свободный выбор и будущее Украины. В ходе обеих революций украинцы противостояли России и мощной пропаганде.

"И когда москва, откормленная после распада советского союза, потерпела фиаско, она начала против Украины брутальную войну. Ее она тоже проигрывает. Лучшие сыновья и дочери украинской нации – в бою", – говорится в поздравлении.

Буданов отмечает, что сейчас Украина сплачивает все силы, которые способны сопротивляться России. В то же время, мы сохраняем память о длительной борьбе нашей страны за свободную жизнь на родной земле.

"Продолжаем борьбу с отвратительной россией ради Воли и Достоинства – базовых ценностей украинской нации, ради добра и любви друг к другу, ради любви к Украине. Слава майдановцам! Слава всем борцам за свободную Украину!" – добавляет Буданов.

Напомним, День Достоинства и Свободы в Украине отмечают с 2014 года. Праздник символизирует утверждение демократических ценностей, свободы, прав человека и национального европейского выбора. С праздником украинцев также поздравил президент Владимир Зеленский. Он обратился к украинцам с призывом оставаться сильными и не уступать защиту своей свободы.

Оранжевая революция: началась в 2004 году как протест против фальсификации президентских выборов. Благодаря акциям граждан повторный второй тур выборов завершился победой Виктора Ющенко.

Революция Достоинства: в 2013 году украинцы выступили против решения правительства отказаться от курса на ЕС. Протесты переросли в масштабные события, изменившие ход истории, включая гибель Героев Небесной Сотни и бегство Виктора Януковича со страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР День Достоинства и Свободы
NEWS
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте