Буданов о поставках артсистем и боеприпасов: в течение месяца ситуация облегчится

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания "Рамштайна" сделал обоснованный доклад, где были определены основные приоритеты украинской армии.

"Понятно, что артиллерийские системы и боеприпасы - это приоритет номер один. И партнеры из разных стран озвучили - сколько и какая страна в какой промежуток времени в течение месяца сможет передать. Это значительно облегчит ситуацию для нас", - отметил Буданов.

Миллион боеприпасов от ЕС

Напомним, в начале мая прошлого года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью.

По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

В то же время, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина получит от Европейского союза более одного миллиона артиллерийских боеприпасов до конца этого года.