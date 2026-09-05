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Буданов подтвердил, что Украина предлагала перемирие с РФ на фронте

12:26 05.09.2026 Сб
2 мин
Украина предлагала тишину не только в небе, но и прямо на фронте
aimg Мария Науменко
Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)

Украина предложила России полное прекращение огня, которое должно было охватить фронт и воздушное пространство. Однако Москва не дала на это ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП Кирилла Буданова в комментарии "Общественному".

Буданов подтвердил, что Киев действительно выступал с предложением о прекращении огня. Речь идет не только об остановке российских ударов по Украине, но и ситуации непосредственно на линии фронта.

По его словам, предложение было передано лично Путину. В то же время Москва на нее не отреагировала.

"Но дроны улетают, вы все видели", - сказал руководитель ОП.

В Украину должны приехать Виткофф и Кушнер

Отдельно Буданов сообщил о предстоящем визите в Украину специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, их приезд намечен на это воскресенье.

Буданов также предположил, что во время визита американских представителей Россия может не наносить удары по Киеву. В то же время он не заявлял о полученных от РФ гарантиях по этому поводу.

Напомним, в ночь на 5 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности нанесла удары по аэропортам "Киев" и "Борисполь".

Президент Владимир Зеленский заявил, что это могло быть связано с подготовкой возможного прибытия американских представителей в Украину самолетом.

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