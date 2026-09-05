Буданов подтвердил, что Украина предлагала перемирие с РФ на фронте

Буданов подтвердил, что Киев действительно выступал с предложением о прекращении огня. Речь идет не только об остановке российских ударов по Украине, но и ситуации непосредственно на линии фронта.

По его словам, предложение было передано лично Путину. В то же время Москва на нее не отреагировала.

"Но дроны улетают, вы все видели", - сказал руководитель ОП.

В Украину должны приехать Виткофф и Кушнер

Отдельно Буданов сообщил о предстоящем визите в Украину специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

По его словам, их приезд намечен на это воскресенье.

Буданов также предположил, что во время визита американских представителей Россия может не наносить удары по Киеву. В то же время он не заявлял о полученных от РФ гарантиях по этому поводу.