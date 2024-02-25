Буданов озвучил причину смерти Навального

Во время общения с журналистами у Буданова спросили, что он знает о смерти Навального и был ли тот убит.

"Ну я могу вас разочаровать, но то, что нам известно – он реально погиб от тромба", – сказал Буданов.

Смерть Навального

Напомним, 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Более подробно о смерти Навального – в материале РБК-Украина.

Также 24 февраля стало известно, что тело Навального все же отдали его матери.

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