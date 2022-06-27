Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України

Росія не виведе війська з України і боротиметься до кінця. Адже виведення військ означатиме не тільки поразку у війні як таку, а й крах державності РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для FT.
"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть, - сказав Буданов. - Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу".
За словами Буданова, Кремль заявляє, що Путін здоровий і відкидає попередні заяви про те, що російський президент має рак.
"У нас є всі його діагнози", - сказав він, не розкриваючи їх.
Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що видимі результати контрнаступу в Херсонській області будуть не раніше серпня 2022 року.
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