RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов про ліквідацію Путіна: Він сам себе загнав у глухий кут

Фото: Кирило Буданов, голова ГУР (Ukrinform TV)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов оцінив, чи залишиться в живих президент РФ Володимир Путін після завершення війни проти України. За його словами, глава Кремля загнав себе в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для "НВ".

Як зазначив Буданов, Путіну хочуть залишити шлях для відступу, проте через дії самого очільника Кремля це стає майже нереальним.

"Залишити йому (Путіну - ред.) шлях для відступу - це одна зі стратегій, проте це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут", - пояснив очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав два варіанти завершення війни РФ проти України, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінКИрило БудановВійна Росії проти України