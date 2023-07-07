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Буданов о контрнаступлении ВСУ: успех будет, но позже

Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Крупное контрнаступление, которое Вооруженные силы Украины начали в прошлом месяце против российских оккупационных сил, будет успешным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова агентству Reuters.

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", - сказал он.

Он сравнил украинскую операцию с многомесячной попыткой России захватить Бахмут.

"Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Русские атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", - заявил Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, поскольку каждый метр дается нашим защитникам кровью.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.

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