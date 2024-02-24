Буданов о Герасимове: сегодня он незаменим в России

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов - один из немногих в РФ, кто может заставить других генералов работать. Поэтому он незаменим в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Telegraph .

"Генерал Герасимов имеет точно несколько серьезных особых черт, среди которых особое место занимает стратегическая выдержка", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что Герасимов много раз был на грани увольнения, но оставался в должности.

"Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на сегодняшний день как минимум мы не видим его замены. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость", - добавил он.

Герасимов был в шаге от увольнения

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что в ФСБ призывают диктатора Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Однако, по данным издания, сейчас "нет никаких признаков", что Кремль намерен проводить кадровые перестановки. В то же время, политическое руководство расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Представитель ГУР в комментарии РБК-Украина подтверждал, что верхушка ФСБ действительно требовала увольнения Герасимова и Шойгу.