ua en ru
Сб, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов о Герасимове: сегодня он незаменим в России

Киев, Суббота 24 февраля 2024 14:55
UA EN RU
Буданов о Герасимове: сегодня он незаменим в России Фото: начальник Генштаба России Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов - один из немногих в РФ, кто может заставить других генералов работать. Поэтому он незаменим в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The Telegraph.

"Генерал Герасимов имеет точно несколько серьезных особых черт, среди которых особое место занимает стратегическая выдержка", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что Герасимов много раз был на грани увольнения, но оставался в должности.

"Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на сегодняшний день как минимум мы не видим его замены. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость", - добавил он.

Герасимов был в шаге от увольнения

Напомним, ранее Bloomberg сообщало, что в ФСБ призывают диктатора Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Однако, по данным издания, сейчас "нет никаких признаков", что Кремль намерен проводить кадровые перестановки. В то же время, политическое руководство расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Представитель ГУР в комментарии РБК-Украина подтверждал, что верхушка ФСБ действительно требовала увольнения Герасимова и Шойгу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Артур Герасимов Кирилл Буданов ГУР Война России против Украины
NEWS
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров