Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной

Новый обширный обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе. В Киеве надеются на скорую реализацию договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Офиса президента Кирилла Буданова для Новости.LIVE.
По словам Буданова, новостей по обмену следует ожидать в ближайшее время. Он подчеркнул, что процесс должен состояться достаточно быстро.
"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшем. Я думаю, на неделе", - сказал руководитель Офиса президента.
Журналистка уточнила, имеет ли он в виду последующую неделю. В ответ Буданов заявил: "Надеемся на это".
Таким образом, украинская сторона ожидает, что обширный обмен пленными может состояться уже в ближайшие дни. В то же время, точную дату и другие детали проведения обмена пока не раскрывают.
Напомним, 24 августа Украина вернула из плена 10 военнослужащих из-за Беларуси. Это был специальный этап обмена, проведённый в рамках договоренностей между сторонами.
Все уволенные защищали Украину на Донецком направлении и до этого считались пропавшими без вести. Двое военных находились в розыске с 2024 года, еще восемь – с 2025-го.