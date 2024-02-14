Любое новое строительство в Украине должно происходить по трем стандартам, - Шуляк

Любое новое строительство в стране должно происходить по принципам безбарьерности, повышенным требованиям к энергоэффективности и усиленной защите гражданских, административных и промышленных сооружений. Поскольку это одно из условий эффективной модернизации страны новые стандарты строительства уже закладываются в новую законодательную рамку градостроительной политики и восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, введение этих трех стандартов в планировании строительства - усиленной защиты, безбарьерности и энергоэффективности, приобрело особое значение после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

На первом месте - безопасные, продуманные, эргономические укрытия для людей, пояснила Шуляк. Именно поэтому был принят Закон №2486-IX по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. Он предполагает обязательное наличие инженерно-технических мер гражданской защиты в градостроительной и проектной документации, а также создание сети надежных и современных укрытий. Кроме того, законом предусмотрено обязательное наличие укрытий в новостройках использования сооружений двойного назначения.

"С 1 ноября 2023 года новые ГСН - ГСН "Защитные сооружения гражданской защиты» (ДБН В.2.2-5:2023) уже начали действовать. Не всем они нравятся, но безопасность для нас сегодня на первом месте и, конечно, строительство укрытия и постоянный пересмотр возможностей перемещать и наши производства. и наши административные постройки под землю сейчас будут в прерогативе", - рассказала Шуляк.

Второй стандарт, по словам Шуляка, также очень быстро разрабатывался - принципы безбарьерности, доступности, инклюзивности. В частности, конкретные примеры их внедрения уже есть в сфере градостроительства и строительства, поскольку вышеупомянутые ГСН предусматривают и повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчиками при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.

В целом, по данным Министерства социальной политики, на конец 2023 года в Украине насчитывалось более 3 млн человек с инвалидностью и в парламенте прекрасно понимают, что людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения, к сожалению, может становиться все больше.

При этом Шуляк отметила, что на уровне государства, министерств и ведомств внедрение инклюзии - приоритет в повестке дня, но сейчас важно, чтобы эти стандарты наконец-то начали выходить за двери кабинетов, министерств и конференций и начали полноценно реализовываться в повседневной жизни в каждом населенном пункте Украины. .

Третий пункт, который отметила парламентария, касается нового законодательства, которое будет регулировать вопросы энергоэффективности. Принятый закон №2392-IX "О комплексной термомодернизации зданий" предусматривает имплементацию европейских директив, касающихся введения минимальных требований к энергоэффективности зданий.

В частности, речь идет о реализации стратегии термомодернизации зданий до 2050 года и национального плана увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии. Им предусмотрена также обязательность проведения термомодернизации при капитальном ремонте и реконструкции и внедрении энергетического менеджмента в зданиях публичного сектора, финансируемых за деньги налогоплательщиков.

"С конца 2022 года, мы четко осознали, что постоянный энергетический шантаж со стороны России будет продолжаться. Поэтому для нас вопрос энергоэффективности и энергосбережений имеет такое же значение, как и стандарт безопасности", - резюмировала депутат.