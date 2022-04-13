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До Бучі повертатися поки небезпечно, - мер

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Буча, Середа 13 квітня 2022 08:57
До Бучі повертатися поки небезпечно, - мер Фото: мер Бучі Анатолій Федорук (buchanews)
Автор: Марія Кучерявець

Жителям Бучі радять поки не повертатися додому, оскільки війна не скінчилась і тому існує загроза. А тих, хто залишився в місті, закликають не виходити за його межі через можливі мінування лісосмуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера під час телемарафону.

При цьому він закликав зберігати спокій та додав, що місто активно патрулюється.

"Не повертайтеся, обмежуйте себе. Тут питання навіть не в тому, що немає світла, води, газу. А в тому, що війна не скінчилась. Ми знаємо, що на півночі з боку Білорусі також існує загроза і військові про це попереджають. Тож, щоб не створювати надалі транспортні колапси для наших Збройних сил, і не наражати себе на небезпеку, я порекомендував би жителям нашої громади не повертатися", - зазначив Федорук.

Нагадаємо, мер Бучі нещодавно повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

Додамо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до"різанини в Бучі".

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