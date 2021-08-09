У Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку
Фото: у Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку (facebook.com/thebuchacity)
У понеділок, 9 серпня, в Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку. Пожежа сталася на вулиці Центральній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Буча найкраще місто" у Facebook.
"Пожежа в будинку по вулиці Центральна. Пожежники на місці", - йдеться в повідомленні.
Густим димом огорнуло Бучу. Може хто знає що це так горить?Posted by Київ Оперативний on Monday, August 9, 2021