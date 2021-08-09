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У Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку

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Буча, Понеділок 09 серпня 2021 20:18
У Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку Фото: у Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку (facebook.com/thebuchacity)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 серпня, в Бучі сталася сильна пожежа в житловому будинку. Пожежа сталася на вулиці Центральній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Буча найкраще місто" у Facebook.

"Пожежа в будинку по вулиці Центральна. Пожежники на місці", - йдеться в повідомленні.

Густим димом огорнуло Бучу. Може хто знає що це так горить?

Posted by Київ Оперативний on Monday, August 9, 2021

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