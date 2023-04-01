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В Бучанском районе от действий России пострадали 89 детей, - Зеленская

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Суббота 01 апреля 2023 05:47
В Бучанском районе от действий России пострадали 89 детей, - Зеленская Фото: первая леди Елена Зеленская (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Буче и Бучанском районе Киевской области от российской агрессии пострадали 89 детей, 37 из них погибли.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Только в Буче и в Бучанском районе пострадали 89 детей, из них погибли 37, почти половина, 52 получили повреждения разной степени тяжести. В общем, по официальным данным, россияне в Украине убили 466 детей. И это точно не все наши жертвы, потому что мы точно не знаем, что происходит на оккупированных территориях", – сказала Зеленская.

Кроме того, она напомнила, что в РФ было вывезено более 19 тысяч детей, из которых удалось вернуть только 327.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

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Буча діти
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