БТРы Stryker и новые ракеты для HIMARS: что известно об оружии, которое может получить Украина

По данным издания Politico, США намерены объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины 20 января. Пакет будет включать в себя несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Stryker, а также ракеты GLSDB.

Что известно о Strykers

Это боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, состоящих на вооружении механизированных войск армии США.

Strykers создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8.

В базовом варианте бронетранспортеры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году, такая конфигурация позволяет перевозить до двенадцати человек, включая трех членов экипажа. Бронемашины в таком варианте обычно вооружены крупнокалиберным пулеметом 12,7-мм M2 Browning или 40-мм автоматическим гранатометом Mk19.

Фото: Strykers (flickr.com/110283751@N02)

Что известно о ракетах GLSDB

Ракеты созданы компаниями Boeing и Saab Group, которые модифицировали бомбу малого диаметра Boeing, добавив ракетный двигатель. Оружие запускается из наземных ракетных комплексов типа РСЗО M270.

Дальность пуска GLSDB вдвое превышает дальность снарядов GMLRS для M142 HIMARS и M270, которые уже используют украинские военные, и составляет 150 километров. Поэтому эта поставка станет настоящим прорывом в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет.

По своей сути снаряд GLSDB - это 115-килограммовый "гибрид" управляемой авиабомбы GBU-39/B SDB и неуправляемой ракеты M26.

Задача ракеты - разогнать бомбу, которая дальше движется к цели с помощью инерциальной системы наведения и встроенного GPS. По данным производителей, точность снаряда GLSDB составляет около одного метра.

Устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) снаряд может запускаться со скрытых позиций, но движется не по баллистической траектории, поэтому способен поражать цели под разным углом.

Фото: ракета GLSDB (twitter.com/ukraine_map)

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