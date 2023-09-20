БТР, ракеты и не только. Испания объявила о новой военной помощи Украине

Исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Рамштайна" проинформировала о состоянии материальных поставок, которыми страна продолжает поддерживать Украину.

В частности, она отметила объявленную отгрузку новых бронетранспортеров, надувных командных лодок, а также различных других материалов, пусковых установок и ракет для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальных грузовиков для работы с этими системами, а также машин скорой медицинской помощи.

Кроме того, для того, чтобы мобильный госпиталь "Role 2+", который Испания передала Украине в августе, продолжал функционировать, министр объявила об отправке значительного количества паллет с хирургическим и медицинским оборудованием.

Роблес также подчеркнула хороший прогресс в подготовке украинского персонала на испанской территории в рамках миссии EUMAM в Украине при координации тренировочного координационного центра в Толедо.

Предварительно, подготовку пройдут около 4 тысяч военных, что вдвое превышает количество, которое объявлялось изначально.

Кроме того, в ответ на новые потребности Украины будет предложен курс военного парашютного спорта в аэродинамической трубе, а также различные специальные курсы для украинских военных сил безопасности.

Помощь от Испании

Отметим, что Испания поддерживает Украину и регулярно оказывает военные помощь.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

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