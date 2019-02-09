У Брюсселі діють близько 200 російських і 250 китайських шпигунів, - Die Welt

Співробітники спецслужб КНР і Росії працюють у посольствах та торгпредствах своїх країн

В Брюсселе (Бельгия) постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщили дипломаты ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

По сведениям издания, структуры внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) рекомендовали дипломатам обратить особое внимание на ряд мест в районе, где расположена основная часть брюссельских офисов Европейского союза - Европейском квартале.

В том числе рекомендуют быть осторожными в закусочной и кафе, находящихся в непосредственной близости от штаб-квартиры Еврокомиссии.

Отмечается, что сотрудники спецслужб КНР и России работают прежде всего в посольствах или торговых представительствах их стран.

По информации EEAS, раньше в бельгийской столице лидировали по численности российские шпионы.

Напомним, полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, которых подозревают в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.