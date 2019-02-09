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У Брюсселі діють близько 200 російських і 250 китайських шпигунів, - Die Welt

Новини » Політика    09.02.2019 - 07:59
У Брюсселі діють близько 200 російських і 250 китайських шпигунів, - Die Welt
Фото: будівля Ради Європи в Брюсселі (samynandpartners.com)

Співробітники спецслужб КНР і Росії працюють у посольствах та торгпредствах своїх країн

У Брюсселі (Бельгія) постійно діють близько 250 китайських і 200 російських шпигунів. Про це повідомили дипломати ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Die Welt.

За відомостями видання, структури внутрішньої безпеки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) рекомендували дипломатам звернути особливу увагу на низку місць у районі, де розташована основна частина брюссельських офісів Європейського союзу - Європейському кварталі.

Зокрема рекомендують бути обережними у закусочній і кафе, що розташовані в безпосередній близькості від штаб-квартири Єврокомісії.

Наголошується, що працівники спецслужб КНР і Росії працюють насамперед у посольствах або торгових представництвах їхніх країн.

За інформацією EEAS, раніше в бельгійській столиці лідирували за кількістю російські шпигуни.

Нагадаємо, поліція Великої Британії веде розслідування щодо ще двох росіян, яких підозрюють у причетності до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

 

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