У Брюсселі діють близько 200 російських і 250 китайських шпигунів, - Die Welt

Фото: будівля Ради Європи в Брюсселі (samynandpartners.com)

Співробітники спецслужб КНР і Росії працюють у посольствах та торгпредствах своїх країн

У Брюсселі (Бельгія) постійно діють близько 250 китайських і 200 російських шпигунів. Про це повідомили дипломати ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Die Welt.

За відомостями видання, структури внутрішньої безпеки Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS) рекомендували дипломатам звернути особливу увагу на низку місць у районі, де розташована основна частина брюссельських офісів Європейського союзу - Європейському кварталі.

Зокрема рекомендують бути обережними у закусочній і кафе, що розташовані в безпосередній близькості від штаб-квартири Єврокомісії.

Наголошується, що працівники спецслужб КНР і Росії працюють насамперед у посольствах або торгових представництвах їхніх країн.

За інформацією EEAS, раніше в бельгійській столиці лідирували за кількістю російські шпигуни.

Нагадаємо, поліція Великої Британії веде розслідування щодо ще двох росіян, яких підозрюють у причетності до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.