Брюгге - Динамо: де дивитися матч

Київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон матчем проти бельгійського "Брюгге" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Букмекери віддають перевагу супернику української команди.

06 серпня 21:30

Брюгге, стадіон "Ян Брейдель"

Перший поєдинок команд відбудеться 6 серпня в Бельгії, на стадіоні "Ян Брейдель". Пряму трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалі 2+2. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні команда Хацкевича вирушила на гру в складі 22 футболістів.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, на київському НСК "Олімпійський", початок - о 20:30.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" - ЛАСК. А того, хто програє, чекає груповий етап Ліги Європи.