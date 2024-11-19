В Брянской области ночью раздался взрыв: загорелся арсенал ГРАУ

Первая атака на арсенал была в октябре

Напомним, что этот же 67-й арсенал ГРАУ был атакован дронами в ночь на 9 октября, о чем официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Операцию осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", - писал Генштаб.

Во время атаки взрывы были зафиксированы на территории объекта. После этого местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

В Генштабе ВСУ тогда подчеркнули, что поражение подобных арсеналов создает значительные логистические проблемы для войск РФ. Это в свою очередь, существенно снижает наступательный потенциал противника на угрожающих направлениях.

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