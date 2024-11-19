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В Брянской области ночью раздался взрыв: загорелся арсенал ГРАУ

Фото: МЧС России (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Ночью в Брянской области России раздался взрыв. Был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Он рассказал, что по арсеналу был нанесен удар. После этого, судя по кадрам в российских Telegram-каналах, произошел пожар.

По словам Коваленко, там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды "к их системам". Кроме того, там присутствуют управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

 

Первая атака на арсенал была в октябре

Напомним, что этот же 67-й арсенал ГРАУ был атакован дронами в ночь на 9 октября, о чем официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Операцию осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", - писал Генштаб.

Во время атаки взрывы были зафиксированы на территории объекта. После этого местные власти перекрыли дороги в районе арсенала.

В Генштабе ВСУ тогда подчеркнули, что поражение подобных арсеналов создает значительные логистические проблемы для войск РФ. Это в свою очередь, существенно снижает наступательный потенциал противника на угрожающих направлениях.

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