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В Брянской области РФ упал вертолет (видео)

Фото: в Брянской области РФ упал вертолет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вертолет упал в Брянской области России в субботу, 13 мая. Инцидент произошел в городе Клинцы, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом. По предварительной информации, вертолет упал на дом в частном секторе. Над городом заметили дым.

О пострадавших пока не сообщалось. Российские чиновники пока тоже не комментировали инцидент, причины аварии неизвестны.

Стоит отметить, что город Клинцы находится в 80 километрах от границы с Украиной.

Напомним, вчера в Джанкойском районе Крыма упал вертолет оккупантов. Минобороны РФ заявило, что вертолет Ми-28 якобы выполнял учебный полет, оба летчика погибли.

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