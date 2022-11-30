В Брянской области РФ масштабный пожар: горят резервуары с нефтепродуктами

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м", - говорится в сообщении.

При этом он уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.

Тем временем российские пропагандистские СМИ сообщают, что пожар произошел из-за "попадания неустановленного боеприпаса". Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись ещё 2 резервуара.