RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл" и воинскую часть

Фото: завод "Кремний Эл" (group-kremny.ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и воинская часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и войсковая часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в войсковой части - склад, якобы пострадавших нет. 

Что известно про завод

"Кремний Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там, в том числе, создают комплектующие для военной техники.

В него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен больше, чем в 100 км от границы.

Завод также задействован в российской госпрограмме "Альтернатива" и принимает участие в разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Не первая атака

Отметим, что это не первая атака на завод "Кремний Эл". Так, подобная атака на завод произошла и 7 сентября 2023 года. А в августе прошлого года на заводе "Кремний Эл" вспыхнул масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони