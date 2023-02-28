В Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ, - СМИ

В Брянской области РФ утром 27 февраля три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra .

"Три беспилотника атаковали утром 27 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона. Вышка была введена из строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти региона об этом инциденте не сообщали. Но сообщили о другом, который произошел сегодня.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом 28 февраля был сбит дрон. Пострадавших и разрушений якобы нет.