RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ, - СМИ

Фото: в Брянской области беспилотники атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Брянской области РФ утром 27 февраля три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

"Три беспилотника атаковали утром 27 февраля пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона. Вышка была введена из строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти региона об этом инциденте не сообщали. Но сообщили о другом, который произошел сегодня.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом 28 февраля был сбит дрон. Пострадавших и разрушений якобы нет.

Напомним, ранее мы писали, что в России заявили о падении "неизвестного летательного аппарата". Инцидент произошел в Республике Адыгея.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за якобы неизвестного объекта в воздухе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядрониБрянская область