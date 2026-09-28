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Брусчатка и парки подождут: Кабмин сокращает расходы из-за задержки помощи

19:41 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)

Кабмин изменил приоритетность государственных расходов из-за задержки международной помощи. В первую очередь государство будет финансировать оборону, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, ситуация с государственными финансами остается сложной, поскольку часть планируемого международного финансирования пока не поступила. Это произошло, в частности, потому, что Украина не успела вовремя выполнить часть взятых на себя обязательств перед партнерами.

"В таких условиях мы продолжаем принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить самое важное - потребности обороны и наших людей", - подчеркнул Корецкий.

Прежде государство будет финансировать оборону, пенсии, социальные выплаты, а также заработные платы учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Сокращение некритических расходов

Все расходы, которые не являются критически важными, правительство решило временно отложить. Это касается новых строек, реконструкций, капитальных ремонтов, а также объектов благоустройства, включая парки, скверы, фонтаны и перекладывание брусчатки.

Премьер подчеркнул, что государство обязательно вернется к этим проектам позже, однако сейчас все ресурсы должны быть аккумулированы на обеспечении армии и граждан.

"Следует наконец-то прекратить тратить средства не на приоритетные вещи", - подчеркнул глава правительства.

Также Корецкий призвал органы местного самоуправления аналогично пересмотреть приоритеты в своих местных бюджетах и существенно ограничить расходы, которые сейчас не являются первоочередными.

Напомним, недавно Корецкий сообщил, что в этом году Украине придется потратить на войну с Россией минимум 155 млрд долларов.

Отметим, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что госбюджет потребует на 2027 год внешнего финансирования в размере 52,6 млрд долларов. В то же время, из них есть подтверждение лишь для 20 млрд долларов.

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