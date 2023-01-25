"БРСМ-Нафта" закупила для ЗСУ свыше 250 комплектов зимней формы

По его словам, закупать зимнюю форму в компании решили в октябре 2022 года, когда военные стали массово обращаться за помощью.

"Все усилия направляем на обеспечение воинов качественной зимней одеждой. Они в ужасающих условиях находятся, форма очень быстро изнашивается. Один комплект работает неделю-две. Потому что дожди, снег, морось, грязь под ногами. Там негде ее постирать, высушить", - отметил Мельничук.

В настоящее время из необходимых 4,5 млн грн собрано почти 3 млн. Когда бюджет фонда составил 1,5 млн грн, собственник "БРСМ-Нафта" Андрей Биба удвоил эту сумму.

Присоединиться к сбору могут все клиенты сети, собственники карт лояльности и пользователи мобильного приложения BRSM PLUS. Клиенты могут самостоятельно указать процент своей скидки на топливо, который будет перечисляться в фонд, а дальше - на нужды армии.

"Мы понимали, что каждый украинец сейчас, независимо от того, в какой части Украины проживает, уже донатит фондам, поддерживает сборы. Карманы не бездонные. Поэтому мы предложили делиться скидкой", - добавил Мельничук.

Кроме этого, с первых дней полномасштабной войны компания бесплатно заправляет автомобили ЗСУ, теробороны и критических служб. На эти цели потрачено более 28 млн грн. БРСМ также передала ЗСУ три тягача DAF и три автоцистерны. Один такой же тягач и цистерну получило подразделение ВМСУ.

Компания помогает не только военным. В частности, "Пункти несокрушимости" обустроены на 119 АЗК. Около 85% заправок сети оборудованы дизель-генераторами. В скором времени в каждом АЗК будет установлен Starlink.

Мельничук также сообщил, что потери вследствие войны компания оценивает в 27,5 млн грн. Шесть АЗК полностью разрушены, еще пять находятся во временно оккупированных Мелитополе, Бердянске, Васильевке. Шестеро сотрудников погибли, защищая Украину. На сегодня из 5154 сотрудников - 289 воюют в рядах ЗСУ, теробороны и других подразделений.