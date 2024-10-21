"БРСМ Нафта" передала силам обороны помощь на более чем 70 млн грн

Также благотворительный фонд "Благо БРСМ" помог силам обороны Украины на более чем 14,7 млн. грн. В частности, закуплены дроны, квадрокоптеры, сбросы и комплектующие в БПЛА на 10,6 млн грн, рассказал Александр Мельничук, топ-менеджер "БРСМ-Нафта".

По его информации, дроны от БРСМ получают 17 подразделений, среди которых: Третья отдельная штурмовая бригада, "Лют", "Стугна", "Альфа", "Артан" и другие.

Он также сообщил, что с начала полномасштабной войны, юридические лица, принадлежащие к группе БРСМ, передали на нужды ВСУ 24 единицы специализированного транспорта стоимостью более 10,9 млн. грн. Речь идет о тягачах, грузовых фургонах, прицепах, цистернах, пикапах и т.п. В течение 2022-2024, по просьбе воинских частей, транспортом компании было бесплатно перевезено более 350 тонн горюче-смазочных материалов.

"С начала полномасштабного вторжения свыше 420 сотрудников БРСМ служат в ВСУ. Мы помогаем мобилизованным коллегам необходимой амуницией - от одежды, разгрузочных поясов, тактических шлемов до тепловизоров, анализаторов спектра и приборов ночного видения. При необходимости покупали мебель, матрацы, разнообразную оргтехнику: ноутбуки, принтеры, мониторы. Оборона страны нуждается в средствах - одежда изнашивается, снаряжение теряет рабочие свойства", - добавил Александр Мельничук.

Он также добавил, что сбор средств, поиск и закупка необходимого – процесс, который не заканчивается никогда. Компания разработала специальный функционал в мобильном приложении. Это позволяет каждому клиенту АЗС выбирать процент от скидки для доната в благотворительный фонд.

Напомним, ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года группа компаний БРСМ уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн.

Сеть "БРСМ-Нафта" основана в 1992 году. Сегодня это сеть из 217 АЗС. С 2020 года развивает собственную сеть супермаркетов при АЗК – "Good market". Операционную деятельность осуществляет ООО "Евро Смарт Пауэр".