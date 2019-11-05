У Броварах зіткнулися два автомобілі, є жертви і постраждалі

У вівторок, 5 листопада, у Броварах на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна-пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина і ще одна була госпіталізована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія сталася близько 5:30 ранку. У результаті ДТП утворилися численні пробки по дорозі до Києва.

"На порожній дорозі Peugeot вилітає на зустрічну смугу і б'є Daewoo Lanos. Загинула жінка. Водій Peugeot у важкому стані госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області на трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобіля, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали. Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єрємєєвка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що раніше у Голосіївському районі столиці сталося ДТП. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждали.

Крім цього, в Черкаській області в ніч на 3 листопада сталася аварія пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля.