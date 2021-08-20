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У Броварах пожежа у п'ятиповерхівці, проводиться евакуація

Автор: Сергій Пишкін

Близько о 20:05 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Бровари. Усіх мешканців було евакуйовано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Згідно з даними рятувальників, пожежа виникла у двох квартирах будинку. Через деякий час вогонь розповсюдився на покрівлю.

До гасіння були залучені 12 осіб й 4 одиниці техніки ДСНС. Через деякий час до місця пожежі були направлені ще 4 одиниці техніки та 2 автодрабини.

Площа вогню наразі встановлюється. Усіх мешканців будинку було евакуйовано.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

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КиївБроварыПожежа