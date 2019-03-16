Покинуту українську дитину повернули з Росії додому, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Мати-українка народила і залишила в пологовому будинку Москви дитину

Однорічний Саша, якого мати-українка народила і залишила в пологовому будинку Москви, повернувся додому. Кілька місяців його поверненням займалися Одеська обласна служба у справах дітей, поліція і посольство України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Одеської ОДА Максима Степанова.

"Якщо від дитини відмовилася мама, то хто сказав, що повинні відмовитися і ми? Кілька місяців роботи, і сьогодні хлопчик вдома! Поки що - в одеському дитячому будинку, але ми вже шукаємо Саші нову сім'ю, в якій він обов'язково буде щасливий", - зазначив Степанов.

Жінка приїхала в Росію в 2018 році. Там у пологовому будинку народила малюка. А потім сказала лікарям, що поїде в посольство відновлювати документи. За дитиною жінка так і не повернулася.

Тоді органи опіки ідентифікували, що мати має українське громадянство, тому і маля теж. Кілька місяців тривав пошук родичів за місцем реєстрації матері, які могли б забрати дитину. А коли всі пошуки виявилися безрезультатними, було організовано повернення дитини на батьківщину.

Зараз Саша перебуває в одеському будинку дитини. Малюк абсолютно здоровий, легко адаптувався і за ним добре доглядають.