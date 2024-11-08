Бронирование возобновится еще до завершения аудита предприятий, - премьер

Также правительство после аудита введет более четкие параметры определения критичности предприятий и необходимости бронирования работников, отметил Шмыгаль – ведь необходимо найти баланс между работающей экономикой и потребностями Сил обороны.

"Нужно, чтобы ключевые специалисты могли работать. И нужны ротации тех, кто уже больше 2,5 лет, а кто-то и больше, защищает наше государство на передовой", – говорит он.

Напомним, что после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций.

Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, имевших такой статус до 31 мая. В настоящее время предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны запустить процесс перебронирования.