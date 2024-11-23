Бронирование по-новому. Минэкономики разъяснило, что изменится и кто потеряет отсрочку

Кабинет министров сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Все критически важные предприятия должны повторно подтвердить свой статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Начиная с 1 декабря, бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал "Дія". В то же время, согласно новым критериям, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

На прошлой неделе правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важных.

По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус., однако во время аудита были выявлены следующие нарушения:

резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятия статуса критически важного;

использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных;

включение предприятий в перечень критически важных, по сути, не критичных для экономики.

Заместитель Министра экономики Виталий Киндратив заявил, что правительство смогло выявить незначительные нарушения и подготовить изменения, чтобы их исправить. Следовательно, новые параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими и обеспечат баланс между обороноспособностью государства и экономикой.

"По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеют на это законное право", - отметил он.

Правительство решило обновить критерии бронирования

Алгоритм признания предприятий критически важными не меняется. По-прежнему предприятие обращается в соответствующее Министерство или ОВА для получения такого статуса.

В то же время, правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным, однако отраслевые и региональные критерии критичности отныне соглашаются Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий установили обязательный критерий - начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты, а именно - 20 тысяч гривен, по состоянию на 15 ноября 2024 года.

У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тысяч гривен.

Также внедряется обязательный критерий для предприятий - отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Предприятия, которые хотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев - от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года. Работники предприятий, которые не смогут подтвердить соответствие, потеряют бронь от мобилизации.

После подтверждения критичности предприятия должны через "Дію" подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через "Дію" заработает с 1 декабря.

В министерстве заявили, что сервис устранит человеческий фактор и ускорит процесс бронирования сотрудников.

В Минэкономики отметили, что предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

Усиливается система контроля

Все решения по определению предприятий критически обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в "Дії".

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по:

средней зарплаты на предприятии,

уровня уплаты налогов,

количества военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям - на него будет сформирован запрос для предоставления пояснений.

В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.