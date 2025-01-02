Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Полностью бронированный Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года был одним из трех, изготовленных для президента Клинтона, когда он вступил в должность. У него на 9 см выше крыша, пуленепробиваемые двери, бортовая система тушения пожара, специальные шины Run-Flat и целый ряд средств безопасности.

Под капотом установлен Chevrolet Big-Block V8 мощностью около 450 лошадиных сил. Лимузин имеет менее 1000 км на одометре. Другие два лимузина Клинтона, которые недоступны для общественности. Одна из них находится в Музее Клинтона, а другую ЦРУ так и не выдало. Правительство США потратило примерно 6 миллионов долларов на строительство всех трех машин.

Интересно, что на аукционе Mecum даже не указывается приблизительная цена авто. Но действительно влюбленные в историю автомобилисты могут попытать свое счастье и сделать ставку. .