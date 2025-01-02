RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Фото: бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу (x.com/SecretService)
Автор: Константин Широкун

На аукционе Mecum Kissimmee 18 января 2025 года продадут редкий бронированный Cadillac, изготовленный специально для президента Билла Клинтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Полностью бронированный Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года был одним из трех, изготовленных для президента Клинтона, когда он вступил в должность. У него на 9 см выше крыша, пуленепробиваемые двери, бортовая система тушения пожара, специальные шины Run-Flat и целый ряд средств безопасности.

Под капотом установлен Chevrolet Big-Block V8 мощностью около 450 лошадиных сил. Лимузин имеет менее 1000 км на одометре. Другие два лимузина Клинтона, которые недоступны для общественности. Одна из них находится в Музее Клинтона, а другую ЦРУ так и не выдало. Правительство США потратило примерно 6 миллионов долларов на строительство всех трех машин.

Интересно, что на аукционе Mecum даже не указывается приблизительная цена авто. Но действительно влюбленные в историю автомобилисты могут попытать свое счастье и сделать ставку. .

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
CadillacХиллари Клинтон