Навіть бронежилетів немає. У РФ проблеми із забезпеченням "свіжих" сил
Російські окупанти дуже здивовані, що весь світ підтримує Україну зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", - говорить один окупант іншому.
Зрозуміло, що допомога Україні різко контрастує з «підкріпленням» загарбників, бо, судячи з розмов, їм везуть "молодих довбнів", у яких навіть бронежилетів немає.
«Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать...» – бідкається рашист, передаючи товаришу розмову зі своїм колегою.
Як повідомлялося, російські військові, які дислокуються на Ізюмському напрямку, мають скудне матеріальне забезпечення. Жителі сел району здивовані зовнішньому виду окупантів, які ходять навіть у жіночих лосинах.
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