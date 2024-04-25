Бронезащита от "Темп-3000" спасает военных на поле боя

Научно-производственное предприятие "Темп-3000" было создано в 2001 году, и является крупнейшим производителем бронезащиты в Украине.

Предприятие пережило оккупацию в Киевской области, однако работникам удалось освободиться. За 3 недели они смогли полностью возобновить активную работу, потому что понимали, в условиях войны время – роскошь, нужно как можно быстрее обеспечить защитников нужными принадлежностями.

Подтверждением качества бронежилета компании "Темп-3000" является подлинная история украинского военного, пишет ТСН. Как отмечает медиа, ссылаясь на комментарий бойца, благодаря защитному элементу от этого производства он сумел избежать гибели.

Во время обсуждения инцидента, почти стоившего ему жизни, военный рассказал, как выжил благодаря защитным свойствам бронежилета: «Я лежал в окопе, прямо над нами сорвался АГС, и обломки полетели на всю мою левую часть. Мне попало в верхнюю и нижнюю часть ноги, в живот и ближе к подмышке. Также задело руку. Основной удар принял на себя бронежилет, но я все равно потерял почку, желудок покремсал, легкие немного. Думаю, если бы все осколки прошли, было бы печально… Но в Темпе было хорошо то, что он закрывал мне основную зону тела".

"Хотя ранения были серьезными, защита, обеспечившая этот бронежилет, спасла бойца от роковых последствий", - отмечают авторы материала.

За последние два года компания выработала для нужд ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований около 200 000 бронежилетов и 100 000 шлемов. Добавим, что "Темп-3000" оперативно снабжает необходимое количество заказанной продукции, ведь расположен на территории Украины.

Предприятие владеет собственными уникальными украинскими технологиями производства, имеет эксклюзивные технологические и конструкторские разработки изделий, что обеспечивает высокий уровень защиты.

Среди преимуществ компании:

полный замкнутый цикл производства материалов (выработка от нити к ткани, с окрашиванием в камуфляж);

по производственной мощности самые большие в Европе;

быстрая реакция на вызовы войны и постоянное усовершенствование, усиленные варианты бронезащиты от новых видов русских боеприпасов;

каждая керамическая плита, производимая заводом, проходит рентген, полностью исключающий некачественный продукт;

стремление к развитию собственных технологий, которое усилит технологический суверенитет Украины и способствует развитию национального промышленного военного потенциала.

Секрет качества бронежилетов украинского производства - исключительно внутренние ресурсы. Используя собственные источники сырья, производители отмечают, что каждая деталь продукта имеет высокую степень чистоты и отвечает всем стандартам безопасности.

Бронежилеты от украинского производителя "Темп-3000" - не только гарантия безопасности, но и проявление поддержки внутреннего промышленного потенциала. Благодаря собственным технологиям и использованию внутренних ресурсов, украинское производство бронежилетов отличается качеством, становясь символом силы и развития нации.