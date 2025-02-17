Бронепленка для авто: защита стекла от ударов и повреждений

То, что водители между собой называют бронепленкой или антигравийной пленкой, на самом деле является специализированными защитными пленками, которые наносят на кузов или стекло автомобиля. Во многих случаях это эффективный способ защитить внешние элементы авто от мелких повреждений, устранение которых бывает таким недешевым.

Какие бывают бронепленки

В целом есть два типа защитных пленок для кузова: дешевые виниловые и дорогие полиуретановые. И первые, и вторые могут быть либо прозрачными, либо цветными, однако, главную характеристику пленок - а именно прочность - определяет таки материал. Эксперты подтверждают, что лучше защищают машину полиуретановые пленки, к тому же они, если использовать прозрачную версию, менее другого типа заметны на краске.

Почему полиуретановые пленки лучше:

- Они лучше защищают поверхность, поскольку имеют большую толщину: 0,19 - 0,35 мм против 0,08 - 0,15 мм;

- Хорошо укладываются на выпуклые поверхности и при том минимально заметны на них;

- Более длительный срок службы, вплоть до 5-7 лет, при том что винил считается эффективным до 3-4 лет;

- Лучшая устойчивость к ультрафиолету, что важно для авто, которое постоянно "живет" под открытым небом;

- Полиуретановые пленки при определенных условиях можно полировать. Это позволяет продлить их жизнь, даже если пленка наберет на себя сетку царапин до матового вида;

- При необходимости такую пленку относительно легко снять с кузова, не повредив лакокрасочное покрытие.

Минус у полиуретановых пленок практически один - они заметно дороже. Хотя, если автомобиль остается в одних руках длительное время, затраты на качественную пленку окупятся.

Как наклеить защитную пленку на авто

Кроме цены, есть еще одна причина, которая сдерживает распространение бронепленок в качестве защиты для авто - наклеивание их на кузов и на другие элементы. Технология в целом несложная, но требует навыков и некоторого оборудования. Сложностей фактически две: наклеивание пленки и вырезание фрагментов нужной формы. Учитывая цену пленки и то, что она будет заметна на кузове с расстояния полтора-два метра, вырезать нужные лоскуты приходится с максимальной тщательностью и точностью. И это уже не говоря о том, что перед тем нужно снять с кузова или иной детали все размеры и форму.

Не удивительно, что некоторые производители (в том числе отечественные) предлагают готовые комплекты для определенных моделей авто, содержащие уже вырезанные фрагменты для уязвимых мест машины - ручки дверей, корпуса зеркал, нижние части бампера. Имеется в виду, что их можно наклеить на место собственными силами.

Бронепленка для фар

Один из видов защиты пленкой - оклейка ею фар. И пленки, и технология те же, что и для кузова, но практика показывает, что такая защита не всегда нужна. Поскольку современные пластиковые колпаки фар в отличие от стеклянных не хрупкие и нечасто повреждаются от камней. В первую очередь фарам угрожают не столько сколы и царапины, сколько возраст - поликарбонат и акрил имеют свойство стареть с годами.

Совсем нечасто для фар применяют цветные пленки, но это можно считать легким тюнингом для придания машине индивидуальности. Самые смелые драйверы оклеивают фары и задние фонари темными пленками, однако такая тонировка опасна. Тем более что это запрещается украинским законодательством.

Бронепленка для стекла

Еще один не очень распространенный способ использования пленок на автомобиле - бронирование окон специальными пленками. Речь идет именно о материале, который защищает стекло от принудительного разрушения, от пуль огнестрельного оружия и так далее.

Это именно тот случай, когда пленка имеет право называться бронепленкой, ведь здесь она правит за слой, извините, брони. Однако, большинство автолюбителей покрывает боковые стекла тонировочными пленками, которые в определенной степени берут на себя функционал бронирования.

Лобовое стекло тонировать нельзя, более того, и прозрачные защитные пленки на этом стекле надо применять с осторожностью. Потому что даже прозрачная пленка может нарушить лимит в требованиях Правил дорожного движения по светопропусканию.

Коротко

Во-первых, пленки могут быть эффективными. Но это всего лишь слой гибкого пластика, а не стальная броня. Во-вторых, разница в защитных свойствах дешевых и дорогих пленок огромна. И в-третьих, пленку можно наклеить и самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам - особенно, если для вас имеет значение декоративный эффект.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.