Британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине

По состоянию на 29 ноября россияне продолжают осуществлять попытки наступательных действий на воточном направлении. Тем временем ВСУ пытаются наносить удары по тылу противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Так, согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Донецком и Луганском направлениях. Там оккупационные войска РФ пытаются продвинуться на трех направлениях - в районе Бахмута, Сватово и Кременной.
Украинские войска продолжают героически оборонять свои позиции, а также совершать контрнаступательные действия в ответ на атаки противника.
Кроме того, ВСУ продолжают выполнять огневые задачи по периметру всего фронта. В частности, на юге страны, украинские бойцы наносят удары по скоплению позиций россиян на левом берегу Херсонской области.
Напомним, ранее эксперт в интервью РБК-Украина рассказал, что у оккупантов на данный момент нет достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.
Как известно, подразделения белорусских сил спецопераций заметили у государственной границы, куда их перебросили для усиления охраны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.