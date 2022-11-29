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Британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине

Фото: британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

По состоянию на 29 ноября россияне продолжают осуществлять попытки наступательных действий на воточном направлении. Тем временем ВСУ пытаются наносить удары по тылу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Донецком и Луганском направлениях. Там оккупационные войска РФ пытаются продвинуться на трех направлениях - в районе Бахмута, Сватово и Кременной.

Украинские войска продолжают героически оборонять свои позиции, а также совершать контрнаступательные действия в ответ на атаки противника.

Кроме того, ВСУ продолжают выполнять огневые задачи по периметру всего фронта. В частности, на юге страны, украинские бойцы наносят удары по скоплению позиций россиян на левом берегу Херсонской области.

Напомним, ранее эксперт в интервью РБК-Украина рассказал, что у оккупантов на данный момент нет достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.

Как известно, подразделения белорусских сил спецопераций заметили у государственной границы, куда их перебросили для усиления охраны.

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