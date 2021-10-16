Британського депутата вбили під час зустрічі з виборцями, поліція заявила про теракт

Відомом, що Девід Емесс отримав кілька ножових поранень, у поліції припускають можливий потенційний зв'язок з ісламістським екстремізмом.

За даними ЗМІ, і за підозрою у вбивстві чиновника було заарештовано 25-річного місцевого жителя, він є громадянином Великобританії та, ймовірно, родом із Сомалі.

Правоохоронці стверджують, що чоловік діяв сам, однак розслідування обставин інциденту ще триває, проводяться обшуки за двома адресами в районі Лондона.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в Ессексі.