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"Британський" штам коронавірусу знайшли вже у 125 країнах світу

Новость на русском → Світ, Середа 24 березня 2021 22:21
"Британський" штам коронавірусу знайшли вже у 125 країнах світу Фото: проведення ПЛР-тесту (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

У 125 країнах світу виявили британський штам коронавірусу. Серед них і Україна.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

За останній тиждень цей штам зафіксували ще в семи країнах. У той же час, так званий штам з Південної Африки знайшли вже в 75 країнах, з яких 11 - за минулий тиждень, бразильський - у 41 країні.

У ВООЗ відзначили продовження тенденції до зростання приросту нових випадків коронавіруса вже четвертий тиждень поспіль. За останні сім днів знайшли 3,3 мільйона нових випадків зараження COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у фінському місті Турку виявили можливий новий штам коронавірусу. Він за характеристиками нагадує південноафриканську мутацію вірусу.

Нагадаємо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Сплеск пов'язаний з поширенням мутації коронавіруса.

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