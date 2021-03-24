"Британський" штам коронавірусу знайшли вже у 125 країнах світу
У 125 країнах світу виявили британський штам коронавірусу. Серед них і Україна.
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
За останній тиждень цей штам зафіксували ще в семи країнах. У той же час, так званий штам з Південної Африки знайшли вже в 75 країнах, з яких 11 - за минулий тиждень, бразильський - у 41 країні.
У ВООЗ відзначили продовження тенденції до зростання приросту нових випадків коронавіруса вже четвертий тиждень поспіль. За останні сім днів знайшли 3,3 мільйона нових випадків зараження COVID-19.
Раніше повідомлялося, що у фінському місті Турку виявили можливий новий штам коронавірусу. Він за характеристиками нагадує південноафриканську мутацію вірусу.
Нагадаємо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Сплеск пов'язаний з поширенням мутації коронавіруса.