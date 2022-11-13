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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британский полковник оценил вероятность наступления Беларуси

Фото: Армия Білорусі (sharknews.ru)
Автор: Олег Васкив

Белорусская армия очень слаба и не имеет должной подготовки для наступления на территорию Украины. Много ее военного оборудования уже передано России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского полковника Глена Гранта в эфире "Еспресо".

"Это не та армия, которая действительно может напасть. И все же это не значит, что их не могут заставить это сделать", - отметил офицер.

Грант в то же время убежден, что президент Украины Владимир Зеленский может предупредить наступление с севера.

По его словам, украинский лидер должен убедиться, что политически вся белорусская система, ее правительство понимают: если Беларусь пересечет границу с Украиной, то все - Украина вторгнется в Беларусь и освободит ее от тех, кто у власти.

"Мы должны четко дать им понять, что перехода границы не должно быть, что для них это не под силу, ведь у них недостаточно войск, чтобы это сделать разумно. Так что если же они нападут, то будет гораздо больше смертей, как со стороны россиян, да и со стороны белорусов, и я не думаю, что белорусские солдаты вообще хотят воевать с вами, на самом деле я уверен, что этого они не хотят", - подытожил полковник.

Напомним, командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность украинских военных к возможному вторжению с территории России или Беларуси с севера.

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