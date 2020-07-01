Британський необанк ELPASO запускає сервіси для українського бізнесу

Компанія Electronic Payment Solutions Ltd (Великобританія) оголосила про запуск сервісу для підприємців і компаній з України, які надають послуги і займаються торгівлею на ринках Європи, Азії і Північної Америки.

Про це повідомляє Delo.ua.

Клієнти сервісу - розробники, дизайнери, маркетологи, digital-фахівці, онлайн-торговці, орендодавці туристичного житла, а також українські власники іноземних компаній з реєстрацією більш ніж в 40 країнах світу.

Наголошується, що клієнти можуть дистанційно відкривати рахунки в євро з індивідуальним IBAN і відразу ж отримувати оплату від замовників і клієнтів з усього світу, здійснювати SEPA - і SWIFT-платежі більш ніж у 20 валютах, а також виводити зароблені гроші на картки українських банків.

Фінтех-стартап ELPASO (абревіатура від Electronic Payment Solutions) дозволяє швидко вирішити проблему з доступом до банківського обслуговування в іноземному банку, що актуально в сьогоднішніх реаліях.

"Послуга має попит, тому що здорово спрощує життя підприємцям. Адже при відкритті рахунку в традиційному європейському банку перевірки та бюрократичні процедури можуть затягнутися на місяці. Ми ж не вимагаємо особистої присутності клієнта для ідентифікації і верифікації. Достатньо заповнити анкету на сайті ELPASO, прикріпити копії і почекати рішення про відкриття рахунку. Це зручно і безпечно, особливо в поточних обставинах", - пояснює СЕО необанка ELPASO Сергій Баймаков.

На липень 2020 року заплановано низку великих релізів для клієнтів ELPASO: мобільний додаток, запуск інтернет-еквайрингу для онлайн-бізнесу, впровадження реєстрових виплат на карти українських банків для фізичних осіб та підприємців та клієнтська підтримка в Україні.

"Нещодавно ми отримали статус принципового члена платіжної системи MasterCard. У листопаді-грудні ми почнемо випускати бізнес-картки та платіжні картки для фізосіб. Це означає, що відкрити особистий рахунок за кордоном зможе будь-який українець", - додав співзасновник ELPASO Ярослав Смакота.

Нагадаємо, у 2019 році ELPASO (elpaso.co.uk) отримав ліцензії EMI (Electronic Money Institution) британського фінансового регулятора. Першими клієнтами стали компанії з Євросоюзу та Азії. Штаб-квартира стартапу знаходиться в Брайтоні (Великобританія), а R&D займається українська IT-компанія Finik.Pro.