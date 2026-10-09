Британский министр вместе с Зеленским посетили Прилуки: Лондон пообещал Украине поддержку

Великобритания объявила о новых санкциях против России и выделении 54 млн фунтов стерлингов в поддержку украинской энергетики и помощи населению зимой.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Эд Милибэнд, передает РБК-Украина со ссылкой на правительство королевства.

Во время первого визита в Украину Милибэнд вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Прилуки, где в результате недавнего российского удара по жилому дому погибли по меньшей мере 22 человека.

Британский министр пообщался с местными жителями и спасателями, участвовавшими в поисково-спасательной операции.

Какие санкции Великобритания ввела против России

Как уже сообщалось, новый пакет ограничений включает около 40 целей в финансовом, нефтяном и технологическом секторах РФ. Лондон рассчитывает, что санкции усложнят российские цепи поставок и ограничат возможности Москвы финансировать войну против Украины.

По данным британского правительства, после введения нового пакета под санкциями оказалось более 90% нефтедобывающих мощностей России.

В целом Великобритания ввела против РФ более 3500 санкций, в том числе ограничения в отношении более 600 судов.

Милибэнд подчеркнул, что Россия могла бы завершить войну уже завтра, однако продолжает усиливать атаки на Украину. По его словам, российские удары направлены не только на критическую инфраструктуру, но и на украинские достопримечательности.

"Мой месседж Путину ясен: вы не сможете нас переждать. Пока вы не выберете путь мира, Британия не отступит в поддержке Украины, наших ценностей и нашей национальной безопасности. Вы останетесь парией", — заявил глава британского МИД.

На что Украина получит 54 млн фунтов

Отдельно Лондон объявил о выделении 54 млн. фунтов стерлингов для поддержки Украины во время пятой зимы полномасштабной войны.

Из этой суммы 20 млн фунтов направят на энергетическую безопасность . Денежные средства предназначены для аварийного ремонта энергосетей, поврежденных российскими ударами, обеспечения резервными генераторами, установки солнечных источников питания и внедрения технологий для диверсификации энергоснабжения.

Еще 34 млн фунтов выделят в поддержку систем тепло- и водоснабжения, а также прямую денежную помощь украинским семьям.

Ее будут предоставлять совместно с украинским правительством и международными партнерами, в частности, ЮНИСЕФ, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Украинским Красным Крестом.

В правительстве королевства напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Великобритания предоставила Украине более 1 млрд. фунтов гуманитарной и энергетической помощи.

Новые санкции ЕС против России

Британские ограничения объявили на следующий день после того, какпослы стран Европейского Союза согласовали масштабное расширение санкционного списка против России.

В него внесли 743 физических лица и 826 юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом.