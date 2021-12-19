Британський міністр по Brexit подав у відставку через розбіжності з Джонсоном

Він висловив надію на те, що Великобританія якомога швидше досягне стандарту легко регульованої економіки з ухилом у підприємництво і низькими податками.

"Шкода, що про цей план стало відомо сьогодні ввечері. За цих обставин я думаю, буде правильно, якщо я напишу заяву про негайний відхід у відставку", - написав Фрост у листі Джонсону.

Він подав прохання про відставку тиждень тому, але Джонсон умовляв його залишитися на посаді до січня.

Відставка Фроста пов'язана з невдоволенням "планом Б" по боротьбі з коронавірусом, в тому числі введенням паспортів про вакцинацію.

Це стало останньою краплею для міністра по Brexit, який до цього виступав проти підвищення податків і екологічної політики "чистого нуля" по декарбонізації до 2050 року. Фрост не вірив у те, що прийняття урядом Європейської економічної моделі принесе вигоду від Brexit.