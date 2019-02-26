Британський кабмін обговорює рішення відкласти Brexit, - Sky News

Угода по Brexit можуть відкласти на два місяці

В Лондоне (Британия) проходит заседание британского кабинета министров, где может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Издание пишет, что соглашение по Brexit могут отложить на два месяца. Поводом к такому решению может явиться угроза демонстративных отставок отдельных членов кабмина, включая министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и министра юстиции Дэвида Гока. По информации телеканала, к ним могут присоединиться также два замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Хэррингтон и Клэр Перри, а также замминистра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Маргот Джеймс.

После заседания премьер-министр Тереза Мэй должна будет выступить во второй половине дня с заявлением в Палате общин британского парламента.

Напомним, Brexit может быть отложено до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают самые высокопоставленные чиновники ЕС. Туск поддержал возможность переноса соглашения по Brexit. По его словам,