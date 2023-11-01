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Британский гранд заблокировал две сотни абонементов из-за флагов Палестины на стадионе

Фото: Трибуны "Селтик Парк" во время противостояния с "Атлетико" (thescottishsun.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент шотландского "Селтика" отреагировал на акцию части болельщиков команды с поддержкой Палестины во время новой вспышки арабо-израильского конфликта. Они пока не смогут поддерживать клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Фан-группа Green Brigade поплатилась за поддержку палестинцев. Ее представители вывесили на домашней арене "кельтов" целый ряд баннеров политического содержания, а на матч Лиги чемпионов принесли десятки палестинских флагов.

Ориентировочно 200 членов фанатской группы получили уведомление о том, что их абоненты отныне недействительны. Активные болельщики не смогут посетить поединок против "Сент-Миррена" 1 ноября. Далее запрет может быть снят, если будут продуктивными переговоры клуба и Green Brigade.

В письмах фанатам "Селтик" ограничился нечеткими формулировками причин приостановки действия абонементов. В частности, фанатов обвинили в "неоднократных случаях неприемлемого поведения". Прямо о связи с акциями поддержки Палестины речь не идет.

В нынешнем сезоне "Селтик" может позволить себе частично потерять поддержку болельщиков. "Кельты" уверенно лидируют в чемпионате Шотландии, набрав 26 очков. Извечного конкурента – "Рейнджерс" – команда Брендана Роджерса опережает на 5 пунктов после всего десяти туров.

К слову, ранее УЕФА перенес поединок "Зари" в Лиге конференций из-за конфликта в Израиле.

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