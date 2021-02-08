ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британський експорт до ЄС скоротився майже на 70%

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 06:58
Британський експорт до ЄС скоротився майже на 70% Фото: прапори Британії та ЄС (колаж РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У січні цього року різко скоротився обсяг експорту з Великобританії до ЄС. Це сталося внаслідок виходу Сполученого Королівства з митного союзу та спільного ринку Євросоюзу.

Про це пише DW.

Так, експорт скоротився на 68% порівняно з торішнім показником.

У британській Асоціації автоперевізників (RHA) пояснюють таке істотне скорочення обсягів вивозу товарів зі Сполученого Королівства до ЄС нинішньою пандемією коронавірусу.

Водночас видання називає значно вагомішим фактором бюрократичну тяганина та запровадження процедури контролю товарів, чого раніше не було.

"RHA ще раніше застерігала британський уряд від можливих негативних торговельних наслідків Brexit, закликаючи урядовців відшукати шляхи, котрі краще б регламентували б торговельні відносини з Євросоюзом, однак заклики RHA залишилися непочутими", - пише DW.

Натомість в британському уряді відмовилися визнавати дані RHA, наголошуючи, що ситуація з зовнішньоторговельною активністю "нормальна", цитує інформагенція Reuters речника уряду Великобританії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз та Велика Британія уклали угоду про торгівлю та співробітництво після Brexit. Угода набрала чинності з 31 грудня 2020 року.

РБК-Україна писало, що ратифікувати угоду в Європарламенті планують у березні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Великобритания експорт
NEWS
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію