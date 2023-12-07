Британский банк будет обслуживать фонд приближенного к Путину олигарха в Лондоне

Один из крупнейших банков Великобритании будет обслуживать фонд олигарха Владимира Потанина в Лондоне. Он является приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что британский кредитор теперь значится поставщиком банковских услуг для лондонского филиала одноименного фонда Владимира Потанина.

Barclays получил разрешение от органа по надзору за санкциями Великобритании на предоставление банковских услуг Гаю Холландеру, который работает в бухгалтерской фирме Mazars LLP и был назначен британским регулятором благотворительности независимым временным менеджером фонда Потанина.

"Управление по санкциям Министерства финансов выдало господину Холландеру лицензию на открытие счета для управления активами благотворительной организации, а Barclays открыл счет господину Холландеру как временному менеджеру в соответствии с этой лицензией", - сообщил представитель Barclays.

Банки опасаются самостоятельно нарушать санкции против РФ

Издание пишет, что Barclays начал предоставлять лицензию более чем через год после того, как JPMorgan разорвал отношения с фондом Потанина. Банк ликвидировал инвестиционный портфель, которым он управлял, для благотворительной цели и выплатил доходы независимому управляющему фондом.

"Это показывает, что банкам приходится "идти по канату", когда речь идет о соблюдении санкций. Банки, которые нарушают эти правила, могут столкнуться с серьезными штрафами, поэтому они часто проявляют крайнюю осторожность в отношении любого, кто может считаться объектом риска санкций. Но все больше правительств по всему миру начали предостерегать банки от чрезмерного соблюдения требований и отрезания законных клиентов от услуг из-за этих опасений", - пишет Bloomberg.

Владимир Потанин

Российский предприниматель, государственный и политический деятель.

Владелец и президент управляющей компании "Интеррос", одной из крупнейших в России, президент ГМК "Норильский никель", основатель благотворительного фонда Потанина.

Санкции против Потанина

В декабре прошлого года Министерство финансов США и Государственный департамент объявили о введении санкций против финансовых компаний олигарха Владимира Потанина и членов его семьи и сети его предприятий и учреждений.

Уже в январе 2023 года председатель "Норникеля" Владимир Потанин, один из самых богатых людей России, заявил, что металлургический гигант пересматривает свою стратегию и налаживает более тесные связи с такими странами, как Китай, Турция и Марокко, из-за западных санкций в отношении российской экономики.